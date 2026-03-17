Zuletzt waren letzte Woche wieder entsprechende Gerüchte aufgekommen, da der Euro im Zusammenhang mit dem Irankrieg unter 90 Rappen gefallen war. Allerdings nur ganz kurz, entsprechend war von möglichen Interventionen der SNB die Rede. Solche Interventionen liessen sich allerdings nicht bestätigen und die SNB wollte auch nichts dazu sagen. Unmittelbar nach Kriegsbeginn hatte sie allerdings klar verlauten lassen, dass ihre Bereitschaft für Interventionen am Devisenmarkt erhöht sei.