Interventionen als Mittel zur Kontrolle

Als Instrument für die Kontrolle des Frankens verblieben der SNB vor allem die direkten Interventionen am Devisenmarkt. «Dieses Instrument scheint sie am letzten Montag mehrmals eingesetzt zu haben, wie die Kursbewegungen des Euro und des US-Dollars zum Franken nahelegen», so Stucki. Damit hätten starke Aufwertungsschübe des Frankens gebrochen werden können.