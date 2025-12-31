Starke Intervention im Schlussquartal?

Für das Jahresschlussquartal erwarteten Beobachter wieder stärkere Interventionen als zuletzt. Mit dem angekündigten Handelsdeal zwischen der Schweiz und der USA und der Reduktion der Zölle auf 15 von 39 Prozent per Mitte November wertete sich der sowieso schon starke Franken mit der Einigung sowohl zum Dollar als auch zum Euro nochmals deutlich auf. Es sei stark davon auszugehen, dass die Schweizer Währungshüter massiv am Devisenmarkt intervenieren mussten, um ein regelrechtes «Abrauschen» des Währungspaars Euro/Franken zu verhindern, hiess es.