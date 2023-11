Die SNB lanciert den Pilotbetrieb unter dem Namen «Helvetia Phase III» zusammen mit sechs Geschäftsbanken am 1. Dezember 2023 auf der regulierten Plattform der SIX Digital Exchange (SDX), teilten die Notenbank sowie die Börsenbetreiberin SIX am Donnerstag mit. Er dauert bis Juni 2024.