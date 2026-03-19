Ausblick vorsichtig

Sowohl die Inflationsprognose als auch die Wirtschaftsprognose ist laut dem SNB-Präsidenten aber mit Risiken behaftet. Zuoberst steht dabei der Krieg im Nahem Osten. Sollte dieser länger anhalten oder die Energiepreise noch stärker ansteigen, könnten sie das Wirtschaftswachstum merklich bremsen. Auch mögliche Lieferkettenprobleme und die gestiegene Unsicherheit könnten auf dem Wachstum lasten. Neben der Situation im Nahen Osten bleibt zudem auch der handelspolitische Ausblick weiterhin unsicher.