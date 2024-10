Mit dem Neunmonatsergebnis ist die SNB zumindest nicht mehr weit entfernt vom unteren Wert. Allerdings kann im vierten Quartal noch viel passieren: Zwar war die Stimmung an den Finanzmärkten in der ersten Oktoberhälfte weiter gut, seit Mitte Monat sind Investorinnen und Investoren aber wieder deutlich vorsichtiger. Und die zuletzt erhöhte Volatilität könnte durchaus anhalten, je nach Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen oder Entwicklung an den diversen Kriegsfronten weltweit.