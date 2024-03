Der Ökonom und ehemalige SP-Politiker Rudolf Strahm hat sich etwa in einem Interview mit dem «Tagesanzeiger» am Samstag für ein grösseres und diverseres Direktorium ausgesprochen. «Wie in allen anderen Notenbanken braucht es in der obersten Währungsbehörde einen Pluralismus an Sichtweisen - und in der Schweiz zusätzlich von Sprachregionen», sagte er. Das bisherige dreiköpfige Direktorium sei ein Relikt aus der Gründung der SNB vor über 100 Jahren und seiner nicht mehr zeitgemäss.