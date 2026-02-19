Die Höhe dieser Limite orientiert sich an den von der jeweiligen Bank vorbereiteten und ​gemeldeten Sicherheiten. ​Erst wenn der ⁠Finanzbedarf diese Schwelle überschreite, werde die Hürde ​höher: Dann müssen ⁠die Banken einen formellen Antrag beim SNB-Direktorium einreichen ‌und zugleich ihre Zahlungsfähigkeit nachweisen. Bevor das System in den produktiven Betrieb geht, steht eine Testphase ‌an. Bis Mitte 2026 sollen die Abläufe ​mit Pilotbanken erprobt werden.