Romeo Lacher wird hingegen aus dem Bankrat der SNB zurücktreten. Der langjährige Präsident der Julius Bär-Gruppe war 2021 in den SNB-Bankrat gewählt worden und amtete seither als dessen Vizepräsident. Zudem habe Lacher seit Beginn seiner Amtszeit als Vorsitzender des Entschädigungsausschusses sowie als Mitglied des Ernennungsausschusses gewirkt, hiess es.