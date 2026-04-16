Debit- und Kreditkarten sowie Bezahl-Apps sind im Alltag von Herrn und Frau Schweizer längst etabliert. Für die Schweizerische Nationalbank (SNB) stellt sich in diesem Zusammenhang vor allem die Frage, wie sich im bargeldlosen Zahlungsverkehr Effizienz sicherstellen lässt. Ein intensiver Wettbewerb allein führt dabei nicht zwingend zum gewünschten Ergebnis.