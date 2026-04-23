Mit Blick auf die Ankündigung, aktiv zu bleiben, sagte er: «Wir haben dies getan, weil eine schnelle und abrupte Aufwertung des Frankens die Preisstabilität gefährden würde.» Ob dieser dann auch tatsächlich Interventionen gefolgt sind, kommuniziert die SNB erst zu einem späteren Zeitpunkt: «Ob wir am Devisenmarkt aktiv waren, geben wir erst mit einem Quartal Verzögerung bekannt. Ich muss Sie auf Ende Juni vertrösten.»