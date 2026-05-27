Allerdings habe der Aufwertungsdruck für den Schweizer Franken mit der Eskalation im Nahen Osten zugenommen. Die reale Aufwertung, die Inflationsunterschiede zwischen Währungsräumen berücksichtigt, sei über die letzten Jahre deutlich geringer gewesen als die nominale, die sich rein auf den Wechselkurs bezieht. Die SNB habe daher eine erhöhte Bereitschaft, am Devisenmarkt zu intervenieren, wiederholte er Aussagen von Ende April.