Das zeige sich auch in den Daten: Das Wachstum der Kredite habe über das letzte Jahr zugenommen. Und beim Wechselkurs machten die im Vergleich zum Ausland tiefen Zinsen den Franken weniger attraktiv. Das Ziel der Geldpolitik der SNB sei aber immer die Preisstabilität - dies unter Berücksichtigung der Konjunktur, betonte Schlegel.