Die Schaffung eines Staatsfonds aus den umfangreichen Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ist für SNB-Bankratspräsidentin Barbara Janom Steiner keine gute Idee. Ein solcher Fonds würde die Geldpolitik erschweren, sagte sie am Freitag laut Redetext an der SNB-Generalversammlung in Bern.