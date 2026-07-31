Insgesamt schrieb die SNB im ersten Halbjahr 2026 einen Gewinn von 25,2 Milliarden Franken, wie sie am Freitag mitteilte. Erwirtschaftet wurde der Überschuss vollständig in der Periode von April bis Juni 2026, wo insgesamt ein Gewinn von 25,7 Milliarden Franken resultierte, nachdem die SNB für die Zeit von Januar bis März noch einen Verlust von 0,5 Milliarden ausgewiesen hatte.