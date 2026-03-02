Im letzten Jahr verloren vor allem der US-Dollar (-12,3 Prozent), der japanische Yen (-12,4 Prozent) und das britische Pfund (-6,0 Prozent) gegenüber dem Franken stark an Wert. Und auch der Euro gab nach, wenn auch mit -0,9 Prozent nur leicht. Insgesamt fiel der Wechselkurserfolg in der Erfolgsrechnung mit -53 Milliarden in der Folge tiefrot aus, nachdem im Vorjahr ein Plus von knapp 25 Milliarden resultiert hatte.