Die hohen Kursgewinne auf den Aktienpositionen wie auch Zins- und Dividendenerträge führten im ersten Halbjahr zu einem Gewinn auf den Fremdwährungspositionen der SNB von insgesamt 31,7 Milliarden Franken. Neben den Kursgewinnen auf den Aktienpositionen wurden die Gewinne noch von einer günstigen Entwicklung der Wechselkurse unterstützt.