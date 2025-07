Der Effekt der schwachen US-Währung zeigt sich auch in den Detailzahlen. Demnach hat die SNB im Halbjahr auf ihren Beteiligungspapieren (Aktien etc.) nämlich Kursgewinne von 10,0 Milliarden Franken und Dividendenerträge von 1,6 Milliarden erzielt, dazu kamen Kursgewinne auf Zinspapieren etc. von 3,9 Milliarden sowie Zinserträge darauf von netto 5,7 Milliarden. Dem standen insgesamt aber wechselkursbedingte Verluste von total 43,9 Milliarden gegenüber.