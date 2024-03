Die SNB werde die Entwicklung der Inflation aber weiter genau beobachten, hiess es am Donnerstag. Sie werde ihre Geldpolitik «wenn nötig» erneut anpassen, um auch in der mittleren Frist Preisstabilität zu gewährleisten. Und die SNB sei weiter bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv zu sein.