Die Preisstabilität, also eine Teuerung von 0 bis maximal 2 Prozent, ist laut SNB mit dem auf 1,00 Prozent gesenkten Leitzins gewährleistet. So geht sie in ihrer neusten Prognose davon aus, dass die Inflation 2024 bei durchschnittlich 1,2 Prozent zu liegen kommt. Für 2025 und 2026 werden nun Werte von nur noch 0,6 und 0,7 Prozent erwartet. Ein Wert von über 1 Prozent wird ab 2025 für kein Quartal im Prognosezeitraum geschätzt.