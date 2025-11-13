Die Kosten für die Refinanzierung seien nicht im gleichen Ausmass gesunken wie das allgemeine Zinsniveau, stellten die SNB-Verantwortlichen fest. «Dies bedeutet, dass die relativen Refinanzierungskosten der Banken am Finanzmarkt gestiegen sind», so Tschudin. Seit Anfang 2024 hat die SNB den Leitzins um insgesamt 1,75 Prozentpunkte gesenkt, heute liegt er bei 0 Prozent.