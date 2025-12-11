Dass das BIP zuletzt mit -0,5 Prozent sogar negativ war, scheint das Direktorium dabei nicht wirklich zu stören. Angepasst haben die Notenbanker auch ihren Inflationsprognosen - zumindest für das kommende Jahr und 2027. Hier gehen sie nun von einem etwas tieferen Preisdruck aus als bisher. Konkret erwarten die Währungshüter in den nächsten beiden Jahren eine durchschnittliche Teuerung von 0,3 und 0,6 Prozent. Im September hatte die Prognose noch 0,5 und 0,7 Prozent gelautet. «Wir befinden uns mit diesen Annahmen weiterhin innerhalb unseres Zielbandes von 0,0 bis 2,0 Prozent», bekräftigte Schlegel.