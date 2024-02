Twint an der Spitze

Die wichtigste Bezahl-App ist Twint. Die Marktanteile von Apple Pay, Google Pay oder Samsung Pay sei schwierig einzuschätzen, sagten SNB-Spezialisten vor den Medien in Zürich. Denn so sei beispielsweise bei Apple Pay eine Debitkarte oder eine Kreditkarte hinterlegt. Damit könne nicht auseinandergehalten werden, ob die Zahlung via Handy-App oder direkt via eine Plastikkarte getätigt wurde.