Damit hat die SNB die Inflation in der Schweiz gebändigt. Die Teuerung lag im August 2022 mit 3,5 Prozent auf ihrem Höchststand, kehrte aber in nur zehn Monaten in den anvisierten Bereich von 0 bis 2 Prozent zurück. Bereits im Juni 2022 hatte die SNB den Startschuss zu fünf Zinserhöhungen in Folge gegeben.