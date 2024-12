Schwaches Ausland belastet

«Das liegt vor allem an den eingetrübten Wirtschaftsaussichten im Ausland», betonte Direktoriumsmitglied Petra Tschudin im Video-Interview mit AWP. Auch im Communiqué am Morgen hatte die SNB hervorgehoben, dass die Risiken für die Wirtschaft zuletzt zugenommen hätten. Dazu zählt auch die Unsicherheit über die künftige Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik in den USA.