Die Grossbank UBS erfülle die per 2030 umgesetzten «Too-big-to-fail»-Kapitalanforderungen bereits jetzt, schreibt die SNB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Allerdings überschätze die derzeitige Regulierung die tatsächliche Widerstandsfähigkeit der Stammhäuser, dies wegen der nur teilweisen Unterlegung der Auslandstöchter: Es sei wichtig, diese Schwäche anzugehen.