Ab der nächsten vierteljährlichen Lagebeurteilung will die Nationalbank die «geldpolitischen Diskussionen» im Direktorium in zusammengefasster Form publizieren - vier Wochen nach dem Entscheid. Veröffentlicht werden sollen die wichtigsten Punkte aus den Diskussionen in den zwei Tagen der geldpolitischen Lagebeurteilung sowie die Einschätzung zur Wirtschafts- und Währungslage.