Der Schweizer Franken gilt bei Anlegern als sicherer Hafen und hatte zuletzt im Zuge des Konflikts ‌im Nahen Osten aufgewertet. Am Montag war der Euro auf 0,9037 Franken gefallen, ​da Anleger wegen der geopolitischen ​Lage Sicherheit in der ​Schweizer Währung suchten. Dies war der tiefste ‌Stand seit dem sogenannten Frankenschock im Januar 2015. Darauf liess die SNB verlauten, ​dass ​die Bereitschaft, am ⁠Devisenmarkt zu intervenieren, erhöht ​sei. Eine derartige verbale ⁠Intervention hatte die SNB zuletzt ‌2016 nach dem Brexit-Votum der Briten vorgenommen.