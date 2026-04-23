SNB-Vizepräsident Antoine Martin hat sich mit Blick auf Massnahmen gegen die Frankenstärke positiv geäussert. Die Strategie der Schweizerischen Nationalbank (SNB), eine erhöhte Interventionsbereitschaft am Devisenmarkt in Aussicht zu stellen, um die Aufwertung des Schweizer Frankens einzudämmen, scheine zu funktionieren, sagte Martin am Donnerstag laut Reuters im Westschweizer Fernsehen RTS.