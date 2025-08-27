In Bezug auf Kryptowährungn sagte Martin, der Bitcoin sei weiterhin kein geeignetes Anlageinstrument für die SNB-Reserven. Seine Volatilität sei zu hoch. «Ich weiss immer noch nicht, wozu Bitcoin dienen soll», sagt Martin auf seine früheren Aussagen angesprochen, wonach seiner Meinung nach der langfristige Wert der Kryptowährung ungefähr Null betrage.