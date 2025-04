Diese Punkte gehörten zu den Hauptzielen des neuen Dispositivs zur Liquiditätsunterstützung, dessen Kernstück die neue «Erweiterte Liquiditätsfazilität» (ELF) sei, sagte Martin am Genfer «International Center for Monetary and Banking Studies» (ICMB). Die operative Umsetzung des ELF, an dem die SNB mit den Banken und der SIX arbeite, werde allerdings «noch einige Zeit in Anspruch nehmen».