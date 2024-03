AT1-Anleihen früher aktivieren

Eine wichtige Funktion in einer Krise hätten die AT1-Anleihen. Ohne diese hätte die CS-Übernahme durch die UBS nicht stattfinden können, so Schlegel. Allerdings seien sie erst ganz am Schluss zum Tragen gekommen. «Eigentlich könnten sie viel früher in einer Krise schon ihre Funktion zur Stabilisierung der Bank erfüllen».