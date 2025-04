Dies hat sich mit der Einführung von Instant-Zahlungen im Sommer 2024 auch in der Schweiz geändert: «Seither können die grössten Finanzinstitute, die zusammen über 95 Prozent der Kundenzahlungen in der Schweiz abdecken, Instant-Zahlungen empfangen und verarbeiten», sagte Petra Tschudin, Mitglied des SNB-Direktoriums anlässlich des «Geldmarkt-Apéros» am Donnerstag in Zürich.