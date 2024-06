UBS auf Gruppenebene gut kapitalisiert

In Bezug auf die UBS stellt die SNB im Bericht fest, dass diese auf Gruppenstufe die geschätzten zukünftigen Kapitalanforderungen gemäss «Too big to fail (TBTF)»-Regulierung bereits per Ende des ersten Quartals 2024 erfüllt. Allerdings steigen die Anforderungen an die Grossbank aufgrund des Anstiegs des Marktanteils und der Grösse der Bank durch die Übernahme der Credit Suisse. Das Stammhaus der UBS ist laut SNB allerdings stärker kapitalisiert als jenes der Credit Suisse vor der Krise.