«Wir gehen davon aus, dass die neuen Banknoten frühestens Anfang der 2030er Jahre ausgegeben werden», sagte der neue SNB-Präsident Martin Schlegel am Mittwoch vor den Medien. Die Nutzung von Bargeld spiele auch in Zeiten von Bezahl-Apps und Karten in der Schweiz nach wie vor eine grosse Rolle. Die Vorfreude auf die neuen Noten sei auch bei ihm gross, so Schlegel.