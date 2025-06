Laut den Stresstests der SNB wären demnach die meisten Institute in der Lage, auch beträchtliche Verluste aufzufangen. Solche drohten insbesondere in einem Szenario mit stark steigenden Zinsen und gleichzeitigem Preiszerfall an den Immobilienmärkten. «Die meisten dieser Banken wären in der Lage, diese Verluste auch ohne Gegenmassnahmen, wie etwa eine verringerte Kreditvergabe oder einen Aufbau von Kapital, zu absorbieren», so die SNB.