Der mittelfristige Inflationsdruck für die Schweiz habe sich gegenüber der letzten Lagebeurteilung derweil kaum verändert, heisst es weiter. Die Geldpolitik trage dazu bei, die Inflation im Bereich der Preisstabilität zu halten, und stütze die Wirtschaftsentwicklung. Die Nationalbank werde die Lage aber weiter genau beobachten und die Geldpolitik wenn nötig anpassen, um die Preisstabilität in der mittleren Frist sicherzustellen.