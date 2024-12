Für Alessandro Bee von der UBS ist das ein Hinweis darauf, dass die SNB «keinen stärkeren Bedarf an Zinssenkungen sieht in den nächsten Quartalen». Brian Mandt von der Luzerner Kantonalbank verweist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass die SNB ihre Inflationsprojektionen für 2026 und 2027 nach oben revidiert habe. «Der Spielraum, dass die SNB den Leitzins noch weiter senkt, ist damit enger geworden, zumal die SNB für 2025 mit einer Beschleunigung der Wirtschaft rechnet.» Die Latte für weitere Leitzinssenkungen der SNB liege relativ hoch nach dem heutigen Entscheid, sagt auch GianLuigi Mandruzzato von der EFG Bank.