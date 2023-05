Chur, 10. Mai (Reuters) - Der Schweizer Notenbank-Chef Thomas Jordan hat die Bereitschaft zu weiteren Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation bekräftigt. Die Teuerung sei immer noch höher als die Schweizerischen Nationalbank (SNB) sie haben möchte, sagte Jordan am Mittwoch auf einer Veranstaltung an der Fachhochschule Graubünden in Chur. Weitere Zinserhöhungen könnten nicht ausgeschlossen werden.