Gut fünf Monate nach der Ankündigung des Automobilzulieferers ZF, Tausende Stellen in Deutschland abbauen zu wollen, wird um jeden Standort gerungen. Der Konzern mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee spricht von einem kontinuierlichen Prozess. Mit dem Betriebsrat werde in intensiven Verhandlungsrunden Standort für Standort nach Lösungen gesucht. «Immer mit dem Ziel, wettbewerbsfähiger zu werden und möglichst viel Arbeitsplätze zu erhalten.»