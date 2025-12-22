GEMÜSE: Noch ist die Saison für die Gemüsebranche nicht abgeschlossen. Trotzdem könne bereits von einem guten Gemüsejahr gesprochen werden: «Das Jahr 2025 zeigte sich mengenmässig wieder von der besseren Seite im Vergleich zu 2023 und 2024», wird der stellvertretende Direktor des Verbandes Schweizer Gemüseproduzenten, Markus Waber, zitiert. Für eine gute Abdeckung mit Schweizer Gemüse spreche, dass 2025 bereits bei einigen Gemüsesorten während längerer Phasen der Grenzschutz gegriffen habe. «Trotzdem mussten im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr Kontingente gesprochen werden», so Waber. So waren etwa die Erträge bei der Zwiebelernte ausserordentlich hoch. Trotz des positiven Einflusses des Wetters auf den Schaddruck sorgte aber der Rübenrüssler für mehr Schäden als in den Vorjahren: Betroffen waren Zuckerrüben, Randen, Krautstiel und Mangold.