Die Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), die am Mittwoch und Donnerstag noch zu einem Arbeitsbesuch nach Polen und in die Slowakei gereist war, werde "selbstverständlich die aktuellen Dossiers bearbeiten", wie das EJPD auf Anfrage mitteile. Am 20. und 21. Juli wird Baume-Schneider zudem am informellen Treffen der Justiz- und Innenminister im spanischen Logroño teilnehmen.