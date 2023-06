Im schwersten Machtkampf in Russland seit Jahrzehnten hatten Söldner der Wagner-Gruppe am Samstag die Stadt Rostow am Don eingenommen und sich auf den Weg nach Moskau gemacht. Am selben Tag lenkte Söldnerchef Jewgeni Prigoschin jedoch ein und erklärte seinen Rückzug. Ein Überblick über die Entwicklungen bis Sonntagabend: