In den Aufsichtsräten hat sich der Frauenanteil laut dem Verband «Frauen in die Aufsichtsräte» (Fidar) in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Der Verband bezieht sich dabei sowohl auf die Top-160-Dax-Unternehmen als auch auf 19 weitere paritätisch mitbestimmte Konzerne.