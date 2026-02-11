WIE GEHT ES DER SOZIALVERSICHERUNG AKTUELL?

Die IV ist heute strukturell defizitär und die finanzielle Lage verschlechtert sich weiter. Seit Anfang der 1990er-Jahre liegen die Ausgaben mit wenigen Ausnahmen über den Einnahmen. Grund dafür ist insbesondere die zunehmende Zahl von IV-Rentenbeziehenden. Zwischen 2019 und 2024 stieg diese um 9600 Personen an. Eine/r von zehn Rentenbeziehenden ist jünger als dreissig Jahre, wie ein Dokument des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) zeigt. Über alle Altersgruppen steigt insbesondere die Anzahl Neurenten aufgrund einer psychischen Erkrankung stark an. 2024 litt jede/r zweite Rentenbeziehende an einer psychischen Erkrankung. Die Ursachen für diesen globalen Trend sind noch nicht abschliessend geklärt. In der Schweiz kommen politische Entscheide und die Rechtsprechung hinzu, die für bestimmte gesundheitliche Einschränkungen oder für bestimmte Konstellationen die Anspruchsvoraussetzungen gesenkt haben. Dies führt zu mehr und/oder höheren Renten.