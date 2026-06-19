EINZELABGABE VON MEDIKAMENTEN SOLL MÖGLICH SEIN: Man braucht für eine Therapie sieben Tabletten, muss aber eine Packung mit 20 Stück kaufen. Damit soll bald Schluss sein. Im Fokus stehen dabei laut dem Bundesrat vor allem Antibiotika. Eine Abgabe von einzelnen Tabletten oder sonstigen Einheiten soll neu möglich sein, wenn Packungen für eine bestimmte Behandlung zu gross sind. Mit der Einzelabgabe durch Apotheken und Arztpraxen könne vermieden werden, dass Kapseln oder Tabletten nach einer Behandlung übrigbleiben und anschliessend weggeworfen werden. Das schont die Umwelt. Auch fördert eine Einzelabgabe laut dem Bundesrat die korrekte Einnahme und hilft so im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen.