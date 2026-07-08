Ein Sprecher der EU-Kommission teilte mit: «Wir teilen das Ziel der französischen Behörden voll und ganz: Minderjährige müssen im Internet besser geschützt werden.» Er fügte aber auch hinzu, man müsse eine Zersplitterung in nationale Systeme verhindern, die zur Rechtsunsicherheit führen oder die Rechtsdurchsetzung schwächen könnte. «Die Stellungnahme der Kommission trägt dazu bei, dass alle nationalen Massnahmen wirksam sind und im Einklang mit dem EU-Recht stehen.»