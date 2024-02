Unter dem Strich verdiente die Societe Generale mit gut 3,4 Milliarden Euro zwar ein Viertel mehr als im Vorjahr. Damals hatte sich die Bank jedoch wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine von ihrem Russlandgeschäft getrennt, was in der Bilanz mit mehr als drei Milliarden Euro negativ zu Buche geschlagen hatte. Die Aktionäre sollen nun eine Dividende von 90 Cent je Aktie erhalten. Ausserdem will die Bank eigene Aktien im Umfang von 280 Millionen Euro zurückkaufen.