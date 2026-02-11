Gleichwohl fusst das positive Szenario für die Weltwirtschaft und die Börsen darauf, dass die Fed wie allgemein erwartet unter dem wohl neuen Vorsitzenden Kevin Warsh die Leitzinsen in diesem Jahr noch ein- oder zweimal senkt. Doch die Societe Generale warnte, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr auch gar nicht antasten könnte. Denn die Inflation im Dienstleistungssektor halte sich noch hartnäckig über der von der Fed angepeilten Marke von zwei Prozent; zudem könnte der volle Effekt der protektionistischen Zollpolitik in den USA doch noch stark auf die Preise durchschlagen und die Fed so zu einer vorsichtigeren Politik zwingen.