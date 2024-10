Die französische Grossbank Société Générale (SocGen) baut ihre Führungsriege um. Philippe Aymerich - bisher einer von zwei Vizechefs - und Finanzchefin Claire Dumas geben ihre Posten ab, wie das Institut am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Paris mitteilte. Die Finanzen soll ab 7. Januar Leopoldo Alvear führen. Er ist noch Finanzchef der spanischen Grossbank Sabadell . An der Börse kamen die Neuigkeiten und ein Gewinnsprung im dritten Quartal gut an.